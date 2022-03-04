Світова ядерна асоціація підтримує створення безпечних зон довкола АЕС в Україні

Світова ядерна асоціація закликала терміново створити безпечні зони довкола АЕС в Україні. Відповідну заяву оприлюднили 4 березня після атаки росіян на ЗАЕС.

Пресслужба Світової ядерної асоціації висловила Україні співчуття та рішуче засудила дії російських сил. Від окупантів вимагають негайно припинити насилля на території ядерних об'єктів.

Зауважте Захоплення окупантами Запорізької АЕС: прокуратура та СБУ розслідують екоцид і теракт

Окрім того, необхідно дозволити працівникам станцій та аварійним бригадам виконувати свої обов'язки.

Ми терміново закликаємо створити безпечні зони навколо всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити безпеку всіх ядерних об'єктів та їх персоналу,

– мовиться у повідомленні.

Росія у ніч на 4 березня обстріляла ЗАЕС. Там спалахнула пожежа. На щастя, вогонь вдалося ліквідувати. Дмитро Кулеба заявив: якщо ЗАЕС вибухне, це буде у 10 разів масштабніше за Чорнобиль.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.