Світові лідери виступили із потужними заявами на підтримку України

Світові лідери виступили із заявами на другому телемарафоні Save Ukraine. Зокрема слова підтримки Україні висловили прем'єр Британії, прем'єрка Естонії та глава парламенту Грузії.

Відомі політики закликали світ підтримати Україну в боротьбі. Відповідні звернення політиків звучали в ефірі каналу "Рада" 29 травня – на 95 день повномасштабної війни.

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У Британії заявили, що Україна вистоїть

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про безперервну підтримку українського народу. Адже Україна просить тільки одного – хоче жити в мирі та свободі на своїй землі.

Справедливо додав, що це право кожної нації. Ті, хто вірять у те, що це так, мають виступити єдиним фронтом проти путінської агресії.

Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку цієї війни. Ми надаємо все потрібне обладнання,

– заявив Борис Джонсон.

Зокрема й для того, щоб відбивати загрозу з моря, Javelin на суходолі. Прем'єр запевнив: "Україна вистоїть, Британія допоможе".

Естонія закликала підтримувати Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що через 3 місяці путінської геноцидної війни питання залишається те саме – треба підтримувати Україну й надалі.

Це означає більше військової, гуманітарної та економічної підтримки Україні, більше санкцій проти агресора. Нам треба зробити так, щоб агресор платив за кожну кулю, за кожен зруйнований будинок чи міст,

– запевнила прем'єрка Естонії.

Кая Каллас пригадала, що Україна обрала європейську дорогу й тепер б'ється за кожну її сходинку. Завершила промову політикиня словами "Слава Україні".