Допомога Києву та програш Путіна: як світові лідери згадували у новорічних вітаннях про Україну

Найбільші світові лідери у своїх новорічних привітаннях згадували Україну. Зокрема, Борис Джонсон спрогнозував, що у 2023 році Владімір Путін програє у війні в Україні.

Президент Франції знову ж таки запевнив, що його країна підтримуватиме Україну до перемоги над Росією. Допомагати Києву в війні проти Росії також пообіцяла Фінляндія, Німеччина та Велика Британія.

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Як світові лідери згадали Україну в новорічному зверненні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у новорічному зверненні зауважив, що тільки світ оговтався від глобальної пандемії, як Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну.

Посадовець відзначив, що це мало глибокий економічний вплив на увесь світ, від якого не застрахована і Велика Британія. Ріші Сунак запевнив, що не збирається говорити, що у 2023 році проблеми зникнуть.

Та 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є у Великої Британії на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна і захищаючи свободу та демократію скрізь, де ми побачимо її під загрозою,

– заявив британський прем'єр.

Експрем'єр Британії та друг України Борис Джонсон у новорічному зверненні сказав, що 2023 рік буде значно кращим за 2022. Він також озвучив свої нової новорічні передбачення:

"інфляція продовжуватиме знижуватися;

Китай оговтається від омікрону;

Путін програє в Україні".

Що сказали лідери Франції та Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні заявив, що історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами, а і з єдністю та силою. Адже Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість через війну, яку Росія почала в Україні.

Високопосадовець пригадав, що Владімір Путін веде імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи. Пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування.

Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну,

– запевнив Олаф Шольц.

Також він пригадав, що Берлін не дозволив себе шантажувати влітку 2022 року, коли Росія "перекрила вентель". Канцлер Німеччини пригадав про введення в дію в середині грудня першого терміналу для приймання скрапленого газу.

Окрім того, пригадав Олаф Шольц і про готовність німців підтримати українців, які тікали від війни в Німеччину. За даними німецького політика, 29 мільйонів німецьких волонтерів допомагали біженцям з України.

Своєю чергою французький лідер Еммануель Макрон сказав, що його країна підтримуватиме нашу державу до перемоги над Росією. Зокрема, президент пообіцяв, що Франція:

"безвідмовно" допомагатиме Україні до перемоги;

буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.

Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу,

– заявив французький президент.

Про Україну та війну, яку почала Росія, згадала і прем'єрка Фінляндії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. За словами посадовиці:

до війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість миттєво підтримала цю ідею;

від країни й надалі вимагатимуть проявів сили та мужності.

Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Росія не виграє свою війну,

– пояснила Марін.

Прем'єрка також зауважила, що світ, у якому недемократичні держави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та страждання, має бути залишений позаду. Ба більше, сказала, що друзів у Кремля тепер не надто багато.