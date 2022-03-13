Світові організації мають зупинити російський терор: Кулеба відреагував на викрадення мерів
Джерело:твітер Кулеби
Російські військові злочинці цинічно викрадають мерів українських міст, яких обрали демократичним шляхом на виборах. Прокуратура вже відкрила справу через викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Також окупанти незаконно викрали й голову Дніпрорудного – Євгена Матвєєва. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на викрадення міських голів.
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Він також закликав держави і світові організації зупинити російський терор.
Не маючи місцевої підтримки, загарбники вдаються до терору. Я закликаю всі держави та міжнародні організації припинити російський терор проти України та демократії,
– зазначив Кулеба.
Викрадення мерів українських міст
Іван Федоров
- Російські терористи 11 березня викрали мера Мелітополя Івана Федорова за те, що той не захотів співпрацювати з російською владою. Ймовірно, його зараз катують.
- Місцеві жителі проводять акції протесту з вимогою звільнити його.
- За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Крім цього, Володимир Зеленський поговорив з лідерами 3 країн та попросив їх з'ясувати цей інцидент у Володимира Путіна.
Євген Матвєєв
- Російські окупанти 13 березня також викрали мера Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.
- У 2020 році Матвєєв втретє обійняв посаду міського голови Дніпрорудного. На вибори він йшов від партії "Опозиційна платформа – За життя".
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