Світові столиці не сплять, узгоджують санкції проти Росії, – Кулеба
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Україна наполягає на застосуванні проти Росії болючих санкцій. Цей крок необхідний, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації.
З відповідною заявою на офіційному сайті виступило вночі 22 лютого Міністерство закордонних справ України. Прокоментував поточну ситуацію й очільник відомства Дмитро Кулеба: "Світові столиці не сплять".
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Світ узгоджує параметри й послідовність санкцій проти Росії, – Кулеба
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, написав у твітері, що "світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".
Узгоджуються параметри й послідовність застосування санкцій (проти Росії, – 24 канал),
– наголосив Кулеба.
І додав, що зараз "від реакції світу залежать подальші дії Росії". Адже "Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати".
Україна не піддасться на провокації й засуджує поведінку Росії, – МЗС
Водночас на сайті МЗС України зявилась ширша реакція на поточні події (мовиться про рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "незалежність" формувань бойовиків на окупованій частині українського Донбасу.
У повідомленні мовиться:
- Україна засуджує рішення Росії про визнання "незалежності" створених нею ж псевдореспублік.
- А проте це рішення не матиме жодних правових наслідків.
- Воно тільки різко збільшує ескалацію ситуації.
- І звісно, цим рішенням Росія одноосібно виходить із мінських домовленостей.
Окремо в МЗС наголосили: Україна розуміє наміри Росії, але не піддасться на провокації та залишиться відданою політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту.
Ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії Росії й відновлення миру і стабільності в Європі,
– підсумували у міністерстві.
Визнання Росією бойовиків: найважливіші факти
- 21 лютого президент Росії Путін офіційно визнав псевдореспубліки на окупованому Донбасі.
- Ба більше, далі глава Кремля опустився до того, що підписав із ватажками бойовиків "договір про дружбу".
- Примітно, що "документ" передбачає спільну охорону кордонів.
- Простіше кажучи, війська Росії можуть офіційно зайти на українську територію.
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Повний текст допису Дмитра Кулеби у твітері:
Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри й послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії Російської Федерації. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати.