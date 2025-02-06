Маск поширив брехню про те, що USAID платив знаменитостям мільйони доларів за візит до України

Ілон Маск поширив у соцмережах фейкове відео, в якому йдеться що організація USAID платила світовим зіркам за їхній візит до Києва та інших міст. Однак самі знаменитості цю інформацію спростовують.

Про це 24 Канал пише з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він зазначив, що Ілон Маск має більш відповідально ставитися до поширення будь-яких новин.

Дивіться також Маск звинуватив USAID у фінансуванні лабораторії у Китаї, звідки був витік COVID-19

Маск поширює брехливе відео

У соцмережі Х, яка належить Ілону Маск, він поширив сфабриковане відео, в якому USAID звинувачують в підкупі знаменитостей для відвідування України та збільшення популярності Володимира Зеленського. Стверджується, що зіркам за це могли платити мільйони доларів.

Як зазначив Андрій Коваленко, відео могли створити росіяни в межах своєї пропаганди. Адже навіть в медіа, яке позначене першоджерелом, такої новини немає.

Взагалі росіяни використовують Х зараз для поширення пропаганди дуже масштабно. Ілоне, скоро ми покажемо як саме вони це роблять на Близькому Сході. Буде детальне аналітичне дослідження,

– написав очільник ЦПД.



У соцмережах поширили фейкове відео про фінансування від USAID / Скриншот Андрія Коваленка

Пропагандистський ролик досі є в мережі: дивіться відео

Світові зірки, які приїжджали до України також зазначають, що їм за це не платили. Так американський актор Бен Стіллер відреагував на відео та зазначив, що інформація про нібито фінансування його візитів до України USAID – це брехня, адже він приїхав до нашої країни за свій кошт.

Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів. 100% брехня,

– написав артист.

Російська пропаганда працює проти України

Із початку конфлікту між Україною і Росією Кремль працює над розвитком своїх пропагандистських каналів. Країна-агресорка витрачає значні кошти. Так, наприклад, нещодавно Росія профінансувала кампанію з дискредитації ЗСУ через російські та білоруські ЗМІ.