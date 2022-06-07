Світу потрібні такі лідери, – Подоляк після голосування за вотум довіри для Джонсона

Михайло Подоляк прокоментував голосування за вотум довіри для Бориса Джонсона. Зокрема назвав британського прем'єра великим другом України.

Відповідну інформацію оприлюднив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він написав вночі проти 7 червня – після голосування щодо Джонсона.

Зауважте Джонсон залишається: британським депутатам забракло голосів, щоб висловити

Подоляк прокоментував рішення щодо Джонсона

Лідерство – завжди важкий тягар. Борис Джонсон одним із перших зрозумів усю небезпеку Росії та став поруч із Володимиром Зеленським на захисті вільного світу від варварської навали,

– пояснив Подоляк.

Додав також, що світу потрібні саме такі лідери як Джонсон – великий друг України, а британська корона – щит демократичного світу.

Зауважте Джонсон відреагував на результати голосування за вотум довіри до нього.

Сам Борис Джонсон у промові перед голосуванням заявив, що радіє, що голосування нарешті відбулося, оскільки воно дає "шанс покласти край зосередженню ЗМІ на керівництві Консервативної партії".

Прем'єр Британії також зауважив, що:

під його керівництвом консерватори можуть розкрити потенціал цієї країни;

закликав депутатів відмовитися від танців під дудку ЗМІ.

Що цьому передувало

Ймовірно, у травні 2020 року Борис Джонсон разом з дружиною відвідав вечірку. Проте в той час у країні та світі тривала пандемія та були заборонені подібні заходи. Консерватори кажуть, що нібито тоді втратили віру до Джонсона.

Прем'єр-міністр вибачився за вчинок. Попри це, конфіденційно надсилали листи за призначення голосування про вотум довіри від консерваторів.

Очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила про 100% підтримку Бориса Джонсона. Додала, мовляв, приємно, що колеги підтримали прем’єр-міністра.

Дивіться також – Зеленський та Джонсон пройшлись центром Києва: відео

Борис Джонсон є прем'єр-міністром Великої Британії з 2019 року. З початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України активно нас підтримує. Зокрема Британія надає ЗСУ зброю. Сам прем'єр вже двічі з 24 лютого відвідував Київ та проводив перемовини з Володимиром Зеленським.