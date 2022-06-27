Вже 35 тисяч ліквідованих окупантів: актуальні втрати ворога

Росіяни з кожним днем стають все більш деморалізованим, а їхні втрати зростають. Станом на 27 червня наші воїни вже ліквідували 35 тисяч російських військових.

Як змінилась кількість втрат росіян у живій силі та техніці розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України. Ці дані є лише орієнтовними, адже зараз тривають запеклі бої.

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Втрати російської армії станом на ранок 27 червня

Особового складу ліквідовано 35 тисяч бійців;

танків – 1 552 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 687 одиниць;

артилерійських систем – 771 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 243 одиниці;

засобів ППО – 101 одиниця;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 184 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилаті ракети – 139 одиниць;

кораблі / катери – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

Лише за минулу добу наші відважні воїни відправили "на концерт Кобзона" 150 російських окупантів. Крім того, вони понищили багато ворожої техніки: 20 танків, 28 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 дронів та 11 одиниць автомобільної техніки.

Найбільше втрат вороже військо зазнало на Бахмутському та Курахівському напрямках.



Втрати росіян на війні проти України / Фото Генштабу ЗСУ

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Останні новини про ситуацію на Бахмутському напрямку

За даними Генштабу станом на 6 годину ранку, на Бахмутському напрямку – гаряче. Найбільші втрати противника на цій території пояснюються відбити штурмами. Зокрема, ЗСУ зупинили ворога біля Берестового, Клинового та Вершини. Розбиті окупанти були змушені відійти.

Крім того, українські захисники знешкодили диверсійно-розвідувальні групи біля Спірного та Яковлівки.

До речі, на Півдні 26 червня українські винищувачі та гелікоптери завдали 3 авіаударів по скупченню окупантів. Їм вдалося знищити 3 російські склади боєприпасів, 39 окупантів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки.

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