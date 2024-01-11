11 січня президент Зеленський виступив в естонському парламенті. Глава держави подякував країні-сусідці за незмінну підтримку України від початку повномашстабного вторгнення, а також розповів про важливий політичний спадок, який країни цивілізованого світу мають залишити наступним поколінням.

Україна має виграти цю битву не лише тому, що вона – за життя нашого народу і за долю усіх країн, які межують з Росією. У цій боротьбі вирішується, яким буде глобальне ставлення до свободи у майбутньому, наголосив президент Зеленський, передає 24 Канал

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Тиранія має програти

Президент подякував Естонії за те, що вона із перших днів війни допомагає Україні. Він також нагадав за символічний сенс дати 24 лютого для обох країн. Саме у цей день Естонія святкує відновлення своєї державності. І саме 24 лютого теперішні господарі Росії спробували поновити стару їхню гібридну імперію, напавши на Україну. Тоді наша держава одразу вирішила, що буде битися, і вільні нації світу підтримали її.

Зеленський наголосив, що в російсько-українській війні вирішується те, яким буде зараз, після нас, наших дітей і онуків глобальне ставлення до свободи.

Свобода має вміти вигравати у протистояннях, розв'язаних тиранією. Тому ця війна розпочата Росією проти України має значення не лише для нас і не лише для нашого континенту, а для усіх націй, які цінують свободу або мріють стати вільними.

Тиранія повинна програвати. Тиранія повина бути лузером завжди. І саме це ми маємо лишити як головний політичний спадок. Ми усі держави, які цінують незалежність,

– заявив глава держави.

Зеленський виступає в парламенті Естонії: відео

Основні тези виступу Зеленського