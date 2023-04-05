Свобода не полишить Грузії і обов’язково прийде в Білорусь, – Зеленський у Варшаві
Президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори у Варшаві 5 квітня стали ще одним кроком до перемоги.
Зеленський, виступаючи в Польщі, подякував за рішення, які погодили сьогодні та за потужний оборонний пакет. Він наголосив, що солідарність рятує життя.
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Свобода буде міцною не тільки в Україні
Солідарність охоплює зараз більше, ніж доля двох народів. Коли ми вільні, це гарантує, що свобода буде міцною в усіх наших країнах, в сусідів у Євросоюзі. Румунія, Словаччина та Литва сильніші.
Коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії, і прийде в Білорусь,
– наголосив президент.
Чим більше свободи у нас, тим більше буде гарантій у справедливості. Також у того, що наш спільний ворог відповідатиме за свої злочини. Справедливість буде історичним здобутком наших поколінь.
Зеленський підсумував, що Росія справедливо відповість за воєнні злочини в Биківні, Бучі, Катині та Смоленську.
Москва не зможе посварити поляків та українців
Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що Росія більше не зможе посварити поляків та українців.
Великі народи у найважливіші моменти історії здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. Саме тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші моменти нашої історії.