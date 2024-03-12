Ніхто нікуди не поїде, – "Свобода Росії" показала відео знищення ворожого БТР

Російські легіони знищують техніку Кремля в Курській області та інших регіонах. З'явилося відео, що підтверджує ліквідацію бронетранспортера.

Вранці 12 березня у легіоні "Свобода Росії" проінформували про початок операції на Курщині, Бєлгородщині під лозунгом "росіяни мають бути вільні". Згодом підрозділ прозвітував про успіх в селі Тьоткіно.

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"БТР знищено. Працює далі"

Власне, у цьому населеному пункті Курської області було знищено бронетранспортер путінської армії.

Ніхто нікуди не поїде, бо більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищено. Працюємо далі,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що село Тьоткіно розташоване поблизу російсько-українського кордону. З боку нашої держави в цьому районі – Сумська область.

Знищення бронетранспортера на Курщині: відео легіону "Свобода Росії"

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