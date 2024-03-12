Ніхто нікуди не поїде, – "Свобода Росії" показала відео знищення ворожого БТР
Джерело:Легіон "Свобода Росії"
Російські легіони знищують техніку Кремля в Курській області та інших регіонах. З'явилося відео, що підтверджує ліквідацію бронетранспортера.
Вранці 12 березня у легіоні "Свобода Росії" проінформували про початок операції на Курщині, Бєлгородщині під лозунгом "росіяни мають бути вільні". Згодом підрозділ прозвітував про успіх в селі Тьоткіно.
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"БТР знищено. Працює далі"
Власне, у цьому населеному пункті Курської області було знищено бронетранспортер путінської армії.
Ніхто нікуди не поїде, бо більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищено. Працюємо далі,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що село Тьоткіно розташоване поблизу російсько-українського кордону. З боку нашої держави в цьому районі – Сумська область.
Знищення бронетранспортера на Курщині: відео легіону "Свобода Росії"
Більше про операцію легіонерів
- 12 березня російські добровольці прорвали кордон Росії і почали операцію на території Бєлгородської області, рухаючись у декількох напрямках. Вони заявили про намір "йти на вибори", висловлюючи бажання звільнити народ Росії від "диктатури Кремля", що свідчить про зростання внутрішнього опору в країні проти свавілля Москви.
- Російські добровольчі батальйони, такі як "Легіон Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон, діють як самостійні підрозділи на території Росії. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголошував, що ці підрозділи складаються з громадян Росії і мають право діяти на своїй території за власним бажанням.
- ФСБ Росії, яка вважається всемогутньою, не змогла виявити накопичення військ та техніки на своїх кордонах, що вказує на її неефективність. Іван Тимочко з Сухопутних військ ЗСУ акцентував, що російські спецслужби не змогли навіть теоретично прорахувати можливість таких дій, не кажучи вже про підтягування ресурсів для демонстрації сили.
- Керівництво росгвардії, за його словами, раніше заявило про мобілізацію 300 тисяч росгвардійців для підсилення ФСБ та захисту кордонів, але внутрішні конфлікти між структурами призводять до того, що нема обміну інформацією, і, як наслідок, відбувається такі операції. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ вказав на неефективність координації між російськими силовими структурами.
- Водночас російська пропаганда активно демонструвала підготовку сил територіальної оборони, вкладаючи значні кошти в оборонні рубежі, але це не допомогло під час реальних військових дій. Іван Тимочко зазначив, що російські загарбники знову виявилися непідготовленими до військової операції, що свідчить про низьку ефективність їхньої оборонної стратегії.