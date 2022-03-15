Сволочі кацапські, хай поздихають зі своїм Путіним, – жінка, в чий дім влетіла російська ракета
15 березня 2022 , 09:36Читать новость на русском
Джерело:Олексій Гончаренко
Окупанти продовжують безсовісно гатити по житлових будинках. 15 березня вони обстріляли кілька багатоповерхівок у Києві.
Мешканці будинку шоковані жахливими обстрілами. Вони не розуміють, навіщо окупанти руйнують їхні домівки.
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Я в шоку. Це жах. В мене заклинили двері в кімнаті. Вийти неможливо. Сволочі кацапські, нехай поздихають разом зі своїм Путіним, – сказала місцева жителька, чий будинок обстріляли окупанти.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти безжально обстріляли житлові будинки в одному із київських районів. Наразі відомо про двох загиблих.
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