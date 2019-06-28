16:25
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Хроніки неоголошеної війни
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Священики УПЦ МП агітували не стріляти у "братів", – військовий капелан про війну

      Хроніки неоголошеної війни 113

      Про особисту історію одного з найвідоміших військових капеланів на війні, який допомагав українським захисникам на лінії розмежування – розповів священик Києвського патріархату Сергій Дмітрієв.

      Чи не забороняла РПЦ йти на війну? 

      – Після перемоги Майдану, я відчував певну ейфорію. Мені важко було щось заборонити. Я пам'ятаю, як у перший день мене викликав єпископ і сказав, що на мене поскаржилися. А все через те, що я ходив містом, огорнутий українським прапором. Я приблизно знав, хто міг поскаржитися і сказав: "Скажіть тому священику, що ми його огорнемо радянським прапором і депортуємо з країни".

      Читайте першу частину інтерв'ю: Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною

      Чи закінчився для тебе Майдан? Як ти став капеланом?

      – Ні, він триває і донині. Агресія Росії, війна, яка почалася – це все продовження Майдану. Пам'ятаю, що я перебував в Одесі та побачив по телебаченню, що летять російські гвинтокрили до Криму. Я поїхав до Херсона, проїжджаючи повз Миколаїв, побачив 79 бригаду, як вдягнені хлопці, у якому стані військова техніка. Бачив фару, яку примотали дротом до машини... Я зрозумів, куди вони їдуть.

      – Тоді я заїхав до храму, забрав всі сухі пайки, завантажив їх у машину. Ще з Майдану у мене був мішок чоток, який я взяв з собою. Тоді поїхав до лінії зіткнення з Кримом, де зупинилися українські військові. Я одразу сказав, що я священик, роздав пайки, прочитав молитву та роздавав хрестики. І раптом на останньому хлопці хрестики закінчилися. Тоді я зняв свій срібний хрестик та віддав останньому бійцю. До речі, ми з ним зустрілися через три роки й він сказав, що досі носить його на шиї.


      Інтерв'ю з Сергієм Дмітрієвим

      – Згодом одну бригаду змінила інша. Я вирішив залишитися. На той момент я був єдиним священником РПЦ. Звісно, пізніше я привозив і інших священиків, наприклад, греко-католиків. Туди намагалися приїжджати священики Московського патріархату та агітували не стріляти у "братів". Я домовився і їх не пускали. 

      У чому функція капелана на війні?

      – Не знаю, кожен може казати про різні функції. Для мене – це просто бути з хлопцями. Я, як священик, готовий надати підтримку, помолитися, відповісти на питання. 

      Тебе інколи називають священиком для атеїстів. Чому?

      – Я ніколи нікого не змушую. Ніколи не переконую та не змушую вірити у те, що вірю я. Це їх вибір, я все одно люблю їх, вони хороші хлопці та боронять Україну. Моя місія – просто бути другом. Був такий випадок: під час однієї з великодніх проповідей один боєць розплакався. Я подумав, може, добре щось сказав, якщо військовий пустив сльозу. Я вирішив підійти та перепитати, що ж з ним трапилося. Виявилося, що в його маленької 4-місячної дитини пухлина. Дружина в іншому місті, він не знає, що робити, а офіцер не відпускав його додому.

      Читайте також: Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі

      – Я зрозумів, що військовий просто не так подав офіцеру інформацію. Після моєї розмови з керівництвом хлопця, його терміново направили додому. Ми зв'язалися з іншими священиками, його з дитиною та дружиною швидко перевезли до Києва в клініку "Охматдит". Зрештою пухлина була доброякісною, її видалили, операція пройшла успішно. Дитина жива та здорова. Ось це, на мою думку, одна з функцій капеланів. 

      Більше – дивіться в інтерв'ю.

      blog_ava
      Президентський переїзд: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото
      сьогодні
      18401
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Хроніки неоголошеної війни Україна – Росія Релігія Війна
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      сьогодні , 16:01 Про Філарета, конфлікт у ПЦУ та розвиток церкви: інтерв'ю з митрополитом Макарієм
      Наталя Боднар 134
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні , 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      Анастасія Можаровська 6481
      Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      сьогодні , 13:30 Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      Богдан Мірошниченко 399
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 174
      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      сьогодні , 11:01 Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      Олена Кандяк 1329
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук