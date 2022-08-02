На Сумщині судитимуть священника, який годував російських окупантів і "позичав" їм своє авто

Під час окупації Конотопського району місцевий настоятель церкви допомагав загарбникам. Він забезпечував їх продуктами та давав своє авто.

Продукти для окупантів священник збирав із парафіян церкви. Він ідеалізував росіян перед жителями. Про це повідомили в Сумській облпрокуратурі 1 серпня.

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Священник допомагав російським окупантам

Священнослужитель під час окупації Конотопського району збирав з парафіян продукти харчування, які передавав представникам збройних формувань країни-агресора. Більш того, він надав російським військовим у користування власний автомобіль для переміщення територією села,

– мовиться в повідомленні.

Прихильність до росіян він висловлював і в приватних повідомленнях та під час особистого спілкування з односельцями. Також у будівлі храму він заперечував те, що росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру на території України.

Що загрожує зловмиснику

Проти священника відкрили два кримінальні провадження за статтями:

"передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території",

"визнання правомірною збройну агресію російської федерації проти України".

Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, це – ув'язнення на 3 – 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років з конфіскацією майна.

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