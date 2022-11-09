"Голуба миру" упіймали на кордоні: священник РПЦ з Росії тікав від мобілізації в Україну

Священник РПЦ не захотів ставати "гарматним м'ясом" та йти воювати. Саме тому раптом "усвідомив" весь жах війни.

Росія вже упродовж 258 днів повномасштабного вторгнення скоює геноцид українців. Тим часом священник з Росії збагнув, що відбувається, лише коли на його життєвому горизонті намалювалася перспектива стати "двохсотим". Чоловік почав думати, як "відкосити", повідомляють джерела 24 каналу у силових службах

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Після кількох невдалих спроб втекти, священник вирішив бігти в Україну. Звичайно, чоловік усвідомлював, що "прорвати кордон" й "загубитися" у нього не вийде, тому вигадав план, надійний, як швейцарський годинник.

Деталі священник розкрив після затримання. Він сподівається, що після депортації його визнають "неблагонадійним" й не призвуть на війну.

Упіймали "голуба миру" під час спроби перейти кордон у Великій Писарівці (Сумська область). Священник заявив, що не хоче вбивати українців й додав, що Владімір Путін дарма "це все почав". Також чоловік звернувся до "мобіків" й заявив, що в Україні їм нічого робити.

Священника затримали при спробі перейти кордон: дивіться відео

Росіяни злякалися мобілізації

Тим часом охочих воювати у Росії стає все менше. За результатами опитування, кількість прихильників війни зменшилася з 25% до 16%. На настрої людей впливає мобілізація та колосальні втрати, яких окупанти зазнають в Україні.

Станом на 8 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що в Україні вдалося ліквідувати вже 77 тисяч окупантів.

Тим часом воїни ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат. Також загарбників стабільно відвідує "бавовна".

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