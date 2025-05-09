На Закарпатті священник УПЦ МП розгулював селищем у радянській формі – його затримали
- У Міжгір'ї двоє чоловіків, включаючи місцевого священника, демонстративно одягнулися в радянську форму з георгіївськими стрічками.
- Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму.
У п'ятницю, 9 травня, у Міжгір'ї двоє чоловіків демонстративно одягнулися в радянську форму і вирушили на прогулянку селищем. Один з них виявився місцевим священником.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.
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Що відомо про "побєдоносцев" на Закарпатті
Зазначається, що правоохоронці отримали виклик щодо того, що у селищі Міжгір'я двоє чоловіків пересуваються у радянській формі з георгіївськими стрічками. На місце негайно прибули співробітники поліції та СБУ.
Правоохоронці встановили особи чоловіків – ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району,
– вказують у поліції.