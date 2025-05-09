На Закарпатті священник УПЦ МП розгулював селищем у радянській формі – його затримали

У п'ятницю, 9 травня, у Міжгір'ї двоє чоловіків демонстративно одягнулися в радянську форму і вирушили на прогулянку селищем. Один з них виявився місцевим священником.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом пропагування комуністичного режиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

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Що відомо про "побєдоносцев" на Закарпатті

Зазначається, що правоохоронці отримали виклик щодо того, що у селищі Міжгір'я двоє чоловіків пересуваються у радянській формі з георгіївськими стрічками. На місце негайно прибули співробітники поліції та СБУ.