Священника, який поїхав на війну проти України, помітили у донецькому Tinder

Російський піп поїхав на війну в Україну ще у 2021 році. Російські ЗМІ писали, що священник не тримає в руках зброї, натомість "духовно опікується бійцями".

Виявилось, що піп Роман Заєць не тільки військом живе на Донбасі. Адже його помітили у донецькому тіндері, пише 24 Канал.

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Що відомо про попа в тіндері

РосЗМІ буквально у жовтні 2022 року писали, що отець Роман Заяць був настоятелем Благовіщенського краю у селищі Лальськ Кіровської області.

Російський піп поїхав на війну / Скриншоти з росЗМІ

Ще влітку 2021 року він поїхав на Донбас нібито "в міжнародну бригаду "П'ятнашка" під Донецьком". В публікації мовилось, чим саме займається отець на Донеччині. Зокрема:

в російських соцмережах публікує фото та відео з місця та розповідає, що відбувається довкола;

своєю зброєю вважає "молитву";

"духовно опікується бійцями, підтримує їх під час бою та у шпиталі";

збирає гроші для солдатів.

На жаль, у цього попа навіть брали інтерв'ю. Однак у ньому він, певне, не розповідав про те, чим ще займається на Донбасі.

Адже телеграм-канал "Боже, яке кон**не" помітив у попа сторінку в тіндері, де він цілком прямо пояснює, чому там сидить та що шукає.



Російський піп сидить у тіндері на Донбасі

Чи на такі дії їх благословляє Кіріл та чи за таке росіяни мають потрапити в "рай" піп не пише. Проте, очевидно, що не це мав на увазі посіпака Путіна, відправляючи росіян на смерть в Україну.

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