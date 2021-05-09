Повінчають в прямому ефірі: священники у Німеччині проти заборони вінчання гомосексуальних пар

Священники католицької церкви у Німеччині підписали відкритого листа. У ньому вони засудили рішення Ватикану не благословляти гомосексуальні шлюби.
Джерело:Сайт акції "Liebe gewinnt"
У знак протесту десятки священників 10 травня планують провести вінчання геїв у своїх церквах. Паралельно вони транслюватимуть це в прямому ефірі.
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Деталі протесту священників у Німеччині
Відкритий лист підписали кілька десятків католицьких священників. Вони пишуть, що супроводжуватимуть людей, які вступають в партнерські відносини та благословлятимуть ці стосунки.
Ми продовжимо супроводжувати людей, які складають обітницю, й благословлятимемо їхні відносини… Ми поважаємо й цінуємо їхнє кохання й віримо, що їх теж благословляє Бог,
– аргументували німецькі священники.
На сайті також запрошують людей взяти участь в церемонії благословення для закоханих 10 травня. Також священники склали перелік богослужінь, які 10 травня відбуватимуться по всій країні.
Учасник протесту та священник Клаус Неліссен розповів The Wall Street Journal, що 10 травня вирішили провести процедуру тому, що у понеділок у священників вихідний. Тож їм не заборонять здійснити церемонію.
"Жоден єпископ не заборонить вам це робити, бо вони це роблять у вільний час", – сказав священник.
Коротка передісторія
- 15 березня 2021 року Ватикан заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби. Там повідомили, що церкви не мають повноважень благословляти одностатеві шлюби, адже їх не можна "вважати законними".
- Перед тим у документальному фільмі "Франческо" Папа Франциск заявив, що "гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони – діти божі". Окрім того, Папа заговорив про узаконення одностатевих шлюбів на юридичному рівні.
- Однак, римо-католицькі єпископи України наголосили: слова Папи Франциска "не змінюють вчення Католицької Церкви щодо гомосексуальних стосунків".