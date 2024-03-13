"Пересміхувалися у вівтарі": священники УПЦ МП відмовилися молитися на похороні загиблого героя

Священник ПЦУ Роман Грищук розповів про цинічне ставлення до загиблого українського бійця. Клірики УПЦ МП "показово зневажали богослужіння" під час похорону військовослужбовця.

Священники УПЦ Московського патріархату вкотре обурили своїм цинічним вчинком. Цього разу на Буковині вони відмовилися молитися під час похорону загиблого військового.

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Показово зневажали богослужіння

Як повідомив священник ПЦУ, під час похорону загиблого військового клірики УПЦ МП демонстрували зневагу до бійця, який віддав своє життя за Україну.

Інцидент стався в селі Коровія поблизу Чернівців. Церква там належить до Московського патріархату, а богослужіння проводять румунською мовою.

Цікавим є те, що така служба здійснюється попри те, що щонайменше половина місцевих мешканців селища є українцями.

Пам'ятаєте, як Онуфрій... зневажив воїнів у Верховній Раді, демонстративно не встаючи під час їх пошанування? А на Буковині є такі, які не те що не встають, а демонстративно сідають, коли за Героя, що віддав життя за Україну, читається Євангеліє українською мовою,

– зауважив Роман Грищук.

За його словами, родичі загиблого героя вирішили, щоб похорон захисника відправили священники ПЦУ українською мовою. Священники УПЦ МП дозволили це зробити, проте, за словами Грищука, "всіляко демонстрували зневагу до богослужіння".

Загалом у храмі перебувало близько 15 священників УПЦ МП, які лише "показалися з вівтаря", поклали по свічці та зайшли назад. Водночас молотися за полеглого воїна вони відмовилися, не хрестилися, не кланялися, а також "показово зневажали богослужіння".

"Пересміхувалися у вівтарі з хлопцями спортивної статури, які незрозуміло що там робили. Верхом зневаги до воїна і молитви за нього було показове присідання саме на Євангельському читанні, коли, навпаки, вони мали б стати на коліна", – розповів священник ПЦУ.

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Він додав, що пізніше один зі священників МП підійшов до нього й хотів вирвати телефон зі знятим відео, бо, мовляв, не хоче, щоб це бачили люди.