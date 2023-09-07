СБУ викрила церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику, який є настоятелем одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, що розташований в Тячівському районі на Закарпатті. За даними журналістів, він є кумом дружини Медведчука.

Джерела ЗМІ повідомили, що священник разом з Оксаною Марченко хрестив дитину депутата Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ.

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Що відомо про викриття священника УПЦ МП

Джерела "Української правди" повідомили, що мовиться про Віталія Хромея 1983 року народження.

В Службі безпеки України уточнили, що священник:

намагався не допустити переходу громади до Православної церкви України;

на своїй сторінці в соцмережах пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку, що підтвердила судова мистецтвознавча експертиза.

Настоятелю храму повідомлено про підозру за поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму,

– заявили в СБУ.

Адже в нього вдома слідчі провели обшуки, внаслідок яких:

виявили та вилучили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

знайшли багато агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. Зокрема, були й брошури, що заперечують право України на незалежність, і наголошують, що "Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий в жодному випадку";

виявили книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них;

знайшли тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение России";

та молилися за "спасение России"; помітили роздруківки молитов, в яких згадували Кіріла, який "благословив" російських військових убивати українців.

СБУ викрила священника УПЦ МП, який пропагував комуністичний режим / Фото СБУ та прокуратури

Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій,

– заявили в СБУ.

Ба більше, крім вищезгаданої підозри, СБУ з'ясувала, що священник УПЦ МП незаконно зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. Через це також відкрили справу за статтею про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

У Лаврі досі живе духівник Медведчука і Марченко

Якщо провину священника за статтею доведуть, то йому загрожує до 5 років обмеження волі або тюрма на той же термін з конфіскацією майна чи без нього.

На території Нижньої Лаври у Києво-Печерській Лаврі досі живе духівник родини підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій розповів, що Марченко мала духівника, який опікувався їхньою сім'єю загалом – це архімандрит УПЦ МП Даміан. Він досі живе в Лаврі.