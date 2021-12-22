Свята мають бути мирними, – Єрмак про відновлення тиші на Донбасі

Андрій Єрмак відреагував на домовленість щодо відновлення режиму тиші на Донбасі. Глава Офісу Президента назвав це кроком до деескалації. Він сподівається, що на свята в зоні ООС буде тихо.

Єрмак заявив, що багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму тиші дали плоди. На засіданні Тристоронньої контактної групи всі сторони підтримали це.

До теми Крок до деескалації: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

Глава ОП сподівається, що цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя українських захисників та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша,

– сказав політик.

Що цьому передувало

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Він діяв з 27 липня 2020 року.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін наголосив, що є реальна можливість забезпечити тишу. За його словами, бачать готовність і іншої сторони до цього кроку.

Українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.

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Після липня 2020 року пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році проросійські бойовики значно активізувалися. Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ООС, вбиваючи наших захисників. Гатять навіть по цивільній інфраструктурі.

Текст поста Андрія Єрмака:

Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.