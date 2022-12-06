До українських дітей приходить Святий Миколай: чому варто забути про радянського Діда Мороза

Подарунки і багато свят – саме такі асоціації у багатьох дітей і дорослих із груднем. Хтось чекає подарунків від святого Миколая під подушкою, хтось – від Діда Мороза на Новий рік. Однак останній – суто російський персонаж і не завжди позитивний. Чому Дід Мороз не може бути "альтернативою" святому Миколаю і коли варто дарувати подарунки – читайте в матеріалі 24 каналу.

Святий Миколай був реальною людиною і за життя творив багато добра, особливо для бідних людей. Тому його й називають Святим. Натомість Дід Мороз – вигаданий персонаж, нав'язаний у радянські часи до Нового року.

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Аби з'ясувати, хто ж такий Святий Миколай, чому Дід Мороз не є його альтернативою та чому українцям варто забувати про радянські традиції й дарувати подарунки 19 грудня (6 грудня, якщо ми перейдемо на новоюліанський календар), 24 канал звернувся за поясненням до протоієрея Православної Церкви України Михайла Омеляна.

Святий Миколай – від реальної людини до символу сімейного свята

На тлі повномасштабної війни Росії проти України питання щодо існування в нашому житті Святого Миколая і Діда Мороза постало особливо гостро. Адже українці намагаються викинути з життя проросійські традиції та правила.

Наші дітлахи традиційно звикли, що Святий Миколай приносить подарунки під подушку за хорошу поведінку, проте інколи може презентувати й різочку як нагадування про непослух. Водночас другий – теж щедрий на подарунки, однак отримати їх можна вже у новорічну ніч під ялинку.

Михайло Омелян пояснив, що Святитель Миколай, на відміну від інших персонажів, які пропонує суспільство для дітей – Дід Мороз чи Санта Клаус, був реальною людиною. Він був архієпископом Мир Лікійських, народився наприкінці ІІІ століття. Упродовж свого життя робив добрі й богоугодні справи:

зцілював,

повертав до життя людей,

рятував тих, хто голодує,

напував спраглих,

допомагав тим, хто був несправедливо засуджений.

Він завжди простягав руку допомоги бідним і нужденним. І жив не для себе, а для людей, а відтак служити людям – це служити Богу. Завдяки своїм вчинкам, він був прославлений і канонізований церквою і вже багато років ми вшановуємо його пам'ять,

– зазначив протоієрей ПЦУ.

Коли на наших землях поширилося християнство, українці також полюбили цього святого. Тому щороку у ніч на 19 грудня до дітей і дорослих приходить Святий Миколай. Він став символом сімейного свята.



Святий Миколай на львівському різдвяному ярмарку / Фото Shutterstock

Хто такий Дід Мороз і до чого тут радянщина

приходить лише 19 грудня, інколи – з янголом. Він одягнений у ризу і корону, а подарунки залишає під подушкою.– приходить 1 січня зі Снігуронькою. На ньому – синя або червона шуба й подаруки він кладе під ялинку.

Про новорічного Діда Мороза люди дізналися у 30-х роках минулого століття. Тоді радянська влада проводила жорстоку антирелігійну кампанію, яка відбулася водночас зі штучно запланованими голодоморами та репресіями.

У листопаді 1935 року Йосип Сталін проголосив свою відому фразу: "Жити стало краще, жити стало веселіше". А вже через місяць, у грудні, його соратник і член ЦК КП(б)У Павло Постишев опублікував в газеті "Правда" статтю, в якій запропонував організувати для дітей новорічне свято з ялинкою. За кілька днів новорічне дерево вже стояло в усіх червоних куточках Союзу.

Ще через 2 роки, у 1937 році, Дід Мороз урочисто дебютував у Кремлівському палаці. Тоді ж з'явилася традиція масового святкування 1 січня, а старий дідусь почав приносити подарунки "під ялинку".

Якщо розбирати цю антирелігійну кампанію, Дід Мороз – це вигаданий персонаж. І ми бачимо, що це один із впливів радянської атеїстичної влади на церкву. Якщо ж заглибитися, то навіть для українців Дід Мороз ніколи не був позитивним персонажем. Мороз – це уособлення холоду і навіть зла, якщо пригадати казку "Морозко". Він був сніговою, крижаною потворою, яка могла завдати шкоди людям,

– нагадав Михайло Омелян.

Тому, на його думку, ця підміна була досить невдала і неправильна, адже потрібно відзначати події саме реальних постатей, а не вигаданих, ілюзорних.

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"На суспільство це має певний негативний вплив. Він проявляється в тому, що реальність замінюють ілюзорністю. Тому частина людей просто не розбирається і не заглиблюється в те, що саме вони святкують. Дуже важливо, щоб в українського народу були саме наші традиційні релігійні свята, а не нав'язані антирелігійними кампаніями", – додав священник ПЦУ.



Дід Мороз і Снігуронька / Фото з соцмереж

Не подарунками єдиними: як стати супергероями на стороні добра

У наш час важливо усвідомити, що Дід Мороз не може бути альтернативою Святому Миколаю.

Найперше, потрібно доносити людям про реальні, конкретні вчинки. Тобто, які вчинки робить Дід Мороз і що ми хочемо навчити дітей завдяки йому? Насправді це буде лише підміна певних понять, коли робимо свято чи даруємо дітям подарунки. Але коли ми дітям розповідаємо про Святителя Миколая, то показуємо реальну постать і беремо реальний приклад з неї. Зокрема, діти беруть приклад зі своїх батьків,

– зауважив священник.

Він також вважає, що важливо, аби батьки, наслідуючи Святого Миколая, навчили своїх дітей кільком пунктам, зокрема:

Не подарунками єдиними. Тобто слід пояснити, що подарунки бувають не лише матеріальними. Треба привчати до спілкування, обіймів, прояву любові, навчати робити добро і наставляти на правильний і праведний шлях.

Тобто слід пояснити, що подарунки бувають не лише матеріальними. Треба привчати до спілкування, обіймів, прояву любові, навчати робити добро і наставляти на правильний і праведний шлях. Варто вчити дітей підтримувати інших. Навіть просто поділитися, щоб зарядити телефон, якщо в тебе є генератор, це вже є приклад прояву добра і любові. І ми бачимо, що наш український народ якраз гуртується і показує конкретні вчинки.

Натомість Михайло Омелян запитав: що ми можемо сказати про Діда Мороза? Відповідь очевидна. Ми можемо сказати хіба про Радянський Союз.

"А коли будемо розказувати про історію свята Святителя Миколая, то він буде такий супергерой, який "воює" на стороні добра", – додав він.

Священник також влучно підмітив, що зараз для українських дітей такими супергероями є військовослужбовці ЗСУ. Тому малечі варто й пояснити, що є різні фронти. І навіть діти, які ходять до дитсадка чи школи, можуть бути супергероями на своєму фронті, фронті добра.

Айфони змінюються, а любов – на все життя: як відзначати день Святого Миколая

Як не дивно, першочергова асоціація, яка виникає у багатьох дітей з днем Святого Миколая, – це отримання подарунків. Однак цей день має більше і глибше значення, ніж просто обмін подарунками.

Дітям можна пояснити, що подарунки бувають не лише матеріальними. Любов і турбота значно більші, ніж, наприклад, подарований айфон. Хоча я думаю, що діти тут зі мною на певному етапі не погодилися б. Але коли вони підростають і стають дорослими, зрілими, вони розуміють, що любов і турбота залишається на все життя, а айфони щороку змінюються,

– підмітив Михайло Омелян.

Він наголосив, що це свято – це не лише про отримання подарунків, а й про можливість дарувати щось. Наприклад, можна зробити подарунок своїми руками для бабусь і дідусів, батьків, військових, дітей-сиріт. А ще, проявляти любов і турботу можна не тільки на день Святого Миколая, а і впродовж року.

"Але якщо сім'я хоче по-справжньому відсвяткувати свято так, як жив Святитель, то діти будуть розуміти, що не лише від батьків отримують подарунок, але й можуть самі комусь частинку тепла передати. У цю холодну зиму дуже важливе тепло не лише зовнішнє, але й душевне", – сказав протоієрей Православної Церкви України.

Не лякати дітей різками: звідки взялися "насильницькі нахили" у Миколая

Часто діти, які можуть бути неслухняними чи провинитися, чують від батьків, що отримають від Миколая не подарунки, а різочку. З такими думками страху багато хто навіть засинає у ніч на 19 грудня. Тому священник ПЦУ зауважив, що проти того, аби батьки лякали дітей різками.

Діти дуже замикаються, коли чують про певні покарання. Тому хотів би звернути увагу батьків, щоб вони не лякали дітей різками. Не потрібно їх лякати насиллям. Треба чинити так, щоб дитина очікувала це свято Миколая, відчуваючи любов і турботу батьків щодня, а в цей день особливо,

– наголосив він.

До того ж так званий вибір "різочка або подарунок" від Святого Миколая теж є впливом радянської влади за аналогією до Діда Мороза, який може карати і може винагороджувати.

Як можна по-новому святкувати Новий рік без Діда Мороза

Попри культурну та національну свідомість, для багатьох українців святкування Нового року з ялинкою та Дідом Морозом стало традицією. У цьому контексті Омелян порадив просто розмежувати два свята.

Добро варто ідентифікувати зі святом Миколая. А щодо Нового року, то можна дітей навчити дякувати за те, що вони прожили рік. Це такий ніби й підсумок, і початок старту. У такий спосіб ми допоможемо дітям бути вдячними й вміти планувати: ставити нові цілі на наступний рік. І тоді вже можна буде поступово відмовитися від ідентифікації Діда Мороза і Миколая,

– порадив він.

Священник переконаний, що цей процес має відбуватися поступово. Бо не можна вмить все взяти й викорінити.

Підсумовуючи, зауважимо, що свято Миколая – це першочергово не лише подарунки, а розуміння того, чим особливий цей день і яке значення він має для нашої культури. А відтак, лише святий, виплеканий українцями та християнськими традиціями, зможе принести мир, добробут і процвітання нашій незламній країні.

Сьогодні усі українці щиро мріють, аби "під подушку" від Миколая і ЗСУ ми отримали бажану перемогу у війні. Віримо, що наше бажання обов'язково збудеться!

Авторка – Дарина Хаміна.