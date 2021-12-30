"Святкуйте, ми прикриємо": воїни з передової щемливо привітали з Новим Роком та Різдвом

Напередодні Нового року та Різдва військові ЗСУ звернулися до українців. Поки ми святкуватимемо у своїх містах, вони оберігатимуть наш спокій на фронті.

Відповідне відео опублікували 30 грудня на фейсбук-сторінці ООС. "Святкуйте, ми прикриємо", – такий зворушливий підпис залишили під привітанням українські військові.

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Захисники бажають щасливих свят та мирного неба

Військові привітали українців та своїх побратимів. Бажають, зокрема, щастя, здоров'я та успіхів у всіх починаннях. А також – тепла, сімейної злагоди та натхнення. Втім найголовніші та найзворушливіші слова стосуються мирного неба над головою та віри у перемогу. "Бажаю натхнення у продовженні розбудови нашої країни. Ви українці. Я пишаюсь тим, що і я українець", – наголосив один із захисників.

Боєць із позивним "Чорний прапор" наголосив, що 2021 рік був дуже складним. Він сподівається, що у новому році українців чекають радість та щастя, а насамперед – мир над головою. Його побратим Андрій звернувся до українських діток. Чоловік побажав, аби ті добре вчилися, а батьки ними пишалися.

Терпіння, витримки, всього найкращого. Ми поборемо ту заразу, яка зараз ходить, окрім війни (коронавірус – 24 канал). Думаю, що у 2022 році ми станемо ще сильніші та витриваліші,

– впевнений захисник Дмитро.

Захисниця Катерина привітала кожного, хто причетний до боротьби за цілісність та суверенітет України. "Хочу побажати мирного неба та перемоги", – наголосила вина. А військовий з позивним "Анатоліч" передав привіт своїм близьким та усій Україні.

Привітання українських захисників із прийдешніми святами: дивіться відео



Команда 24 каналу вдячна військовим ЗСУ за такі щирі слова та важливі побажання. Дякуємо, що захищаєте Україну від ворога та оберігаєте наше мирне небо.

Яка ситуація на Донбасі перед святами