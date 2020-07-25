Через коронавірусу у Києві на карантин закрили Свято-Феодосіївський монастир. Це храм Православної церкви України.

Там COVID-19 виявили серед тих, хто проживає в монастирі. Це підтвердила і пресслужба ПЦУ у коментарі 24 каналу.

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Відповідно до вимог міністерства охорони здоров'я, монастир закрили для відвідувачів.

Так, Свято-Феодосіївський монастир став першим, серед решти храмів ПЦУ, в якому зафіксували спалах коронавірусу.

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