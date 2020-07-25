Вперше в монастирі ПЦУ зафіксували спалах коронавірусу
Через коронавірусу у Києві на карантин закрили Свято-Феодосіївський монастир. Це храм Православної церкви України.
Там COVID-19 виявили серед тих, хто проживає в монастирі. Це підтвердила і пресслужба ПЦУ у коментарі 24 каналу.
До слова ПЦУ відмовилася від ходи на річницю Хрещення Русі
Відповідно до вимог міністерства охорони здоров'я, монастир закрили для відвідувачів.
Так, Свято-Феодосіївський монастир став першим, серед решти храмів ПЦУ, в якому зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в Києві: що відомо
- Станом на 25 липня в Києві зафіксовано 7 525 випадків зараження на коронавірус.
- Водночас за час епідемії перемогли хворобу 2 748 жителів столиці, померли, на жаль, 129 осіб.
- Із послабленням карантину 22 травня відвідування храмів дозволили, однак із обмеженнями.
- Раніше спалах коронавірусу вже неодноразово фіксували у монастирях УПЦ МП у Києві. Нещодавно це сталось у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі.