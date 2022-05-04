"Свято на кістках": окупанти таки готують "парад" у зруйнованому Маріуполі

Росіяни готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Для цього в місто прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Такі дані оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Кирієнко в адміністрації Путіна відповідає за питання внутрішньої політики.

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Кирієнко став куратором щодо псевдореспублік на Донбасі

Саме Кирієнко нещодавно став кремлівським куратором питань так званих "республік" бойовиків на Донбасі.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення "свята" в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду",

– розповіли в ГУР.

Рішення окупантів – надзвичайно цинічне: мовиться про те, аби Маріуполь став центром "урочистостей". Саме тому з вулиць терміново забирають тіла вбитих жителів та прибирають центральну частину міста від завалів та нерозірваних боєприпасів.

Росіянам демонструватимуть сюжети про "радість" місцевих жителів

Наразі триває масштабна пропагандистська кампанія. Росіянам демонструватимуть сюжети про так звану "радість" місцевих жителів від зустрічі з загарбниками. Саме через це у Маріуполі і з'явився один з рупорів путінської поліції Володимир Соловйов.

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У Маріупольській міськраді підтвердили підготовку до "параду"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що росіяни таки готуються до параду 9 травня. Окупанти організували розбір руїн – переважно мовиться про центр міста. Також вони прибирають на місці зруйнованого авіабомбою драмтеатру.

Розбирання завалів, за виключенням техніки, проводять маріупольці. Робота за їжу – найкраща ілюстрація "перемоги" окупантів,

– написав Андрющенко.

Дивіться відео з Маріуполя / Відео Петра Андрющенка:

Останні новини з Маріуполя: коротко

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, Україна продовжуватиме домовлятись про евакуацію з Маріуполя. Це при тому, що в місті тривають важкі бої.

Цивільні люди, яких ще 2 травня евакуювали з "Азовсталі", лише 3 березня дістались у Запоріжжя. Загалом мовиться про понад 150 осіб.

У ніч на 3 травня завод інтенсивно бомбардували, загинули 2 цивільні жінки та 10 осіб отримали поранення.

Вранці 3 травня окупанти почали штурмувати "Азовсталь", застосовуючи танки, піхоту та десант.

Дивіться відео: як виглядає зараз "Азовсталь"