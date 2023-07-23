Пряме влучання ракети у вівтар, – Одеська єпархія УПЦ МП визнала, що собор зруйнували росіяни

Під час нічної ракетної атаки російські терористи зруйнували Спасо-Преображенський собор. В Одеській єпархії вже відреагували та розповіли про наслідки обстрілу.

Так, у єпархії визнали, що собор зруйнували саме окупанти. Зазначили, що ракета влучила прямо у вівтар.

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Російська ракета влучила у центральний вівтар

Під час російської терористичної атаки на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Пряме влучання ракети прийшлося у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони,

– зазначили в Одеській єпархії УПЦ МП.

Додали, що повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору. На місці удару одразу ж спалахнула пожежа. На щастя, рятувальники змогли її швидко локалізувати та загасити.

Також у єпархії зазначили, що постраждав охоронець собору, йому надали медичну допомогу й ушпиталили.

"Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не пов'язаний з військовими об'єктами" – наголосили в єпархії.

Клірик Одеської єпархії підкреслив, що руйнування у соборі колосальні. Архідиякон записав емоційне відео, у якому звернувся до окупантів.

Російські т**рі, ваша ракета попала в серце міста Одеси, у Касперовську ікону Божої Матері та вівтар, пробила до самого низу найбільший собор, найміцніший, який я навіть не думав, що можна так вразити. Дякую, російські "брати", "Ваша Святосте", що ви влучили у саме серце митрополита Агафангела. Богородиця вам цього не пробачить,

– наголосив Андрій Пальчук.

Клірик про ракетний удар по собору: дивіться відео

Зверніть увагу! На ракетний обстріл Одещини вже відреагував Володимир Зеленський. Зазначив, що жодного виправдання російському злу бути не може.

"За Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", – підкреслив президент.