"Я тримав себе в руках": командир "Азовсталі" "Калина" розповів про зустріч з Медведчуком

Заступник командира "Азову" та один з командирів захисту "Азовсталі" Святослав "Калина" Паламар розповів, як у полоні зустрівся з Віктором Медведчуком. Він зазначив, що побачив кума російського диктатора Владіміра Путіна у кареті швидкої допомоги.

За словами "Калини" під час зустрічі Медведчук здавав кров. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтервʼю Паламаря Дмитру Гордону.

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Що відомо про зустріч заступника командира "Азову" з Медведчуком

Святослав Паламар каже, що він, мабуть, був першим інтернованим українським військовим, який вийшов на іншу землю. Він зазначає, що не знав, що це Туреччина.

Після того, як вийшов з літака, "Калина" побачив карету швидкої допомоги, начальника ГУР Кирила Буданова, тодішнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших.

Заступник командира "Азову" пригадує, що росіяни наказали йому сказати на камеру, що він не має претензій до Росії. Далі він побачив багато представників спецслужб, світло, камери та снайперів.

Йду я в ту карету швидкої допомоги. Медведчук сидить — у кареті здає кров. Я чекаю. Хотів за все сказати. Але в такому процесі зробити щось не так і потім мати на совісті зірваний обмін, коли хлопці там. Я тримав себе в руках. Ми подивилися один на одного. Я побачив його, він побачив мене. Його вивели,

– розповів "Калина".

Він зазначив, що не знає, чому Медведчук здавав кров. Проте припустив, що була така умова, бо всі бійці "Азову" і сам Паламар також це робили.

Боєць не виключає, що кров взяли одразу після прибуття через побоювання, що росіяни могли отруїти командирів "Азовсталі", а потім звинуватити в цьому Україну.

Зазначимо, що 13 лютого проти Віктора Медведчука та інших політиків запровадили санкції. В СБУ пояснили, що їх ввели через співпрацю з країною-агресоркою.