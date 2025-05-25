Принцип "повертаємо всіх, кого віддають" не працює, бо зараз на обмін потрапляють і зрадники

Небажання, некомпетентність чи свідоме рішення? "Азовців" знову немає в обміні.

Безперечно, серед обміняних є багато достойних військових, тих, хто обороняв Маріуполь, хто воював на інших ділянках фронту і через деякі причини потрапив у полон. Про це розповів Святослав Паламар, інформує 24 Канал.

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Але й є виродки, які співпрацювали з окупаційним режимом. Чи знають компетентні служби про них? Так. Є багато свідчень тих, хто вже вийшов з полону, і потрібно відмовлятись від цих зрадників та порушувати карні справи, бо найголовніше, що замість колаборанта на обміні мав бути той, хто любить Україну! Нам варто відстоювати наші цінності та мати тверду і справедливу позицію, а не повертати за принципом "всіх, кого віддають". Ми ведемо переговори чи просто приймаємо те, що каже ворог?

Відповідальні за обмінний процес не демонструють належної ефективності. Терміново потрібні зміни та нові підходи до формування списків на обмін.