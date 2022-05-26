Сєвєродонецьк не в облозі, туди можна дістатися, – очільник ВЦА

Російські окупанти постійно хаотично обстрілюють Сєверодонецьк. Однак до міста все ще можна дістатися.

Обстріли були майже до ночі, але зараз трохи тихіше. Про це заявив керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк. Однак ситуація дуже складна, є багато пошкоджень.

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Сєвєродонецьк не перебуває в облозі

Сєвєродонецьк палає в різних районах. За словами Стрюка, були спроби атакувати місто, а на околиці були чутні бої майже в самому місті. У Сєвєродонецьку немає світла, зв’язку, централізованого збору інформації.

Попри постійні атаки, місто не взяте в облогу, адже там накопичено достатньо українських військ.

Так, є ускладнення ситуації, але казати, що місто взято в облогу, – це неправильно,

– зауважив Стрюк.

До міста можна дістатись

Траси залишаються небезпечними. Однак, за словами очільника ВЦА, дістатися до міста можна.

Стрюк додав, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів у місті знову були жертви та поранені. Чиновник не може сказати точну кількість, адже людей знаходять протягом дня.

"Ми вивозимо, ми ховаємо. Надаємо допомогу пораненим. Якщо в цілому по місту, то, мабуть, більше десятка людей постраждали", – підсумував Стрюк.

Загроза оточення Сєвєродонецька

Напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк став ціллю номер один для російської армії. Обстріли окупантів фактично не припиняються, вони активно гатять по цивільних об'єктах, гинуть цивільні.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович додав, що існує реальна загроза оточення окупантами Сєвєродонецька. Росіяни намагаються взяти в котел військових у населених пунктах Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка. Таким чином вони хочуть замкнути в оточенні Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Росіяни перекидають додаткові сили та хочуть зробити на Луганщині "новий Маріуполь".

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що загарбники планують зробити на Донбасі 3 "котли".

Зокрема, у районі Сєвєродонецька, включаючи Рубіжне та Лисичанськ;

Бахмут – Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

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