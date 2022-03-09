Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, – голова Луганської ОВА

На Луганщині ворог продовжує розстрілювати житлові квартали міст. Найбільше постраждав Сєвєродонецьк, який за добу зазнав тричі масованих обстрілів.

Про жахливу ніч для свого регіону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що багато будинків зруйновані, загинули люди.

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Сєвєродонецьк зазнав 3 масованих обстрілів

Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50. За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки,

– написав Гайдай.

Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку окупанти вбили у Сєвєродонецьку 8 березня.

Ворог стріляв в магазини та житлові будинки

Впродовж доби ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Кремінну, Метьолкіне. Росіяни потрапляли як в житлові будинки, так і в магазин, дитсадок, АЗС

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