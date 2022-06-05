Сєвєродонецьк поділений навпіл, окупанти зазнали великих втрат, 8 з них взяли у полон, – Гайдай

Росіяни не контролюють Сєвєродонецьк. Місто поділене навпіл: ворожа армія контролює лише східні квартали міста.

Половину Сєвєродонецька контролюють ЗСУ

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наголосивши, що бої за Сєвєродонецьк тривають, а за останні два дні ЗСУ вдалось відкинути росіян від міста.

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За останні дні нашим захисникам вдалось посунути їх, відтак місто, можна сказати, поділене на дві частини, але навпіл, не так, як було раніше. Тому й обстріли посилились. Вони просто знищують всю територію, яку контролюють ЗСУ,

– зазначив Гайдай.

ЗСУ зможе відбити місто

Гайдай вважає, що ЗСУ мають можливості відбити місто у російської армії. За його словами, це не матиме стратегічного значення, але може позначитись на моральному дусі української армії та деморалізації окупантів.

За словами очільника Луганської ОВА, росіяни самі повірили у свою брехню про взяття Сєвєродонецька, і не очікували такого спротиву.

Відтак, російська армія втратила величезну кількість особового складу, ЗСУ взяли у полон 8 росіян.

Усі резерви ворожої армії наразі спрямовані на захоплення Сєвєродонецька й траси Лисичанськ – Бахмут аби виконати до 10 червня завдання російського генерала Дворнікова,

– додав Гайдай.

Сьогодні вночі росіяни розстріляли гуманітарний штаб – військові зафіксували понад 30 прильотів. Будівлю повністю зруйновано.

Ситуація у Сєвєродонецьку коротко:

росіяни контролювали 70 % Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинуто, місто поділено навпіл;

ворог втратив величезну кількість особового складу, в полоні 8 росіян;

усі резерви російської армії спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут;

вночі близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Успішна контратака в Сєвєродонецьку

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що росіяни продовжують вести штурмові дії в Сєвєродонецьку. Також, для захоплення панівних висот ворог намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Україні дійсно вдалось провести успішну контратаку в Сєвєродонецьку. Зокрема, це підтвердила і британська розвідка. Британці також наголосили, що це могло призупинити оперативний успіх росіян, якого їм вдалось досягнути раніше.

В Інституті вивчення війни теж зауважили, що українські військові успішно діють в Луганській області. Вони назвали вдалими військові рішення українських захисників щодо Сєвєродонецька.

Тож, ЗСУ дійсно вдається гальмувати противника та максимально затримувати його наступ.

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