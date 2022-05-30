З Сєвєродонецька евакуювали поранених мирних жителів: хвилююче відео поліції

Росіяни безпощадно б'ють по мирних українцях. Але не з кожного регіону їх вдається евакуювати й надати необхідну допомогу.

Але наші відважні поліцейські докладають максимум зусиль, щоб допомогти людям та забрати їх у безпечне місце. Так, їм вдалось евакуювати поранених мирних мешканців з Сєвєродонецька.

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Ризикують життям, але рятують людей

Це місто на Луганщині зараз є епіцентром кривавих бойових дій на Луганщині. Російські окупанти кинули всі сили та найважчу зброю для того, щоб захопити цей форпост і видати за "перемогу". Але найбільше від цього страждають мирні мешканці.

У Національній поліції України повідомили, що спецпризначенці поліції Луганщини, ризикуючи життям, рятують життя громадян.

Евакуація мирних поранених людей з Сєвєродонецька: дивіться відео

Так, 29 травня, працівникам батальйону поліції особливого призначення вдалось евакуювати п'ятьох мирних мешканців з міста Сєвєродонецька. Вони постраждали через артилерійські обстріли міста, які здійснювали російські війська.

Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях у Донецькій області. Люди дякують поліцейським за порятунок. Один з евакуйованих розповів, що його поранило, коли він з родиною готували їсти. Удар прийшовся в спину. Мати пішла кликати на допомогу, але, на жаль, загинула.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Місто 29 травня відзначало річницю свого заснування. Через штурм російських окупантів замість святкувань мешканці Сєвєродонецька змушені були ховатися у підвалах. Адже за це місто зараз точаться найбільш запеклі та важкі бої. Ворог обстрілює його, як і всю Луганщину, майже цілодобово. Але ЗСУ надійно тримають оборону й не дають росіянам йти далі.

Президент Володимир Зеленський згадав про Сєвєродонецьк у своєму зверненні за 29 травня. За його словами, Росія підійшла надто близько до нього. Надто значні сили зібрала на нашому Донбасі. Надто підготувалась до наступу там. У Сєвєродонецьку повністю зруйнована критична інфраструктура. Пошкоджені 90% будинків, понад дві третини житлового фонду – зруйновані вщент. У місті немає зв'язку. Але Україна робить все, щоб стримати росіян.

Попри всі спроби штурму та захоплення міста, воно перебуває під українським прапором. А у районі населеного пункту Боброве біля Сєвєродонецька ворог навіть зазнавав втрат і відходив на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

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