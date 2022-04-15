У Сєвєродонецьку при спробі пограбувати магазин затримали 4 мародерів
Джерело:телеграм-канал Сергія Гайдая
У Луганській області затримали чотирьох мародерів. Вони намагалися пограбувати магазин у Сєвєродонецьку.
Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, 14 квітня один із магазинів у Сєвєродонецьку намагалися пограбувати. А зробити це хотіли четверо місцевих мешканців.
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Зловмисники будуть покарані
За будь-яку спробу мародерства на території області винні понесуть кримінальну відповідальність,
– наголосив він.
Сергій Гайдай додав, що відомо також про викрадення автомобілів. Так, в області за минулу добу виявили шість фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.
Раніше окупант зізнався, як позбувався награбованого в Україні. У перехоплений співробітниками СБУ розмові він розповів, що купував сигарети за 100 доларів. Також іншим військовим він роздав решту поцупленого краму.
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