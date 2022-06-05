У Сєвєродонецьку Росія використовує бійців з псевдореспублік і тактику, як у Сирії, – Британія

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Ворог контролює східну частину міста, ЗСУ не дають їм повністю захопити населений пункт.

Гарчі бої за Сєвєродонецьк тривають. Російські окупанти намагаються захопити місто за будь-яку ціну, але відважні воїни ЗСУ не дають ворогу втілити його планів.

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Бойовики з псевдореспублік та повторення "сирійської" тактики

Згідно з інформацією від британської розвідки, впродовж останніх 24 годин наші героїчні ЗСУ у Сєвєродонецьку здійснили контратаку, яка завадила російським окупантам повністю захопити місто. Відомо, що ворог кидає на штурм дуже великі сили, він залучає велику кількість особового складу та техніки.

У бій за Сєвєродонецьк російські окупанти кидають багато "гарматного м'яса" з так званої "ЛНР". Британці повідомляють, що вони дуже погано навчені, їм не надають необхідного екіпірування. Самі росіяни не сприймають їх як рівних та просто посилають на вірну смерть.

Використання чужих сил для операцій із захоплення міст Росія раніше застосовувала у Сирії. Таким чином росіяни намагаються уникнути великих втрат, яких можна зазнати у вуличних боях,

– йдеться в повідомленні.

Битва за Сєвєродонецьк: останні новини

На вулицях Сєвєродонецька тривають запеклі бої, воїни ЗСУ не дають російським окупантам захопити місто. Ворог кидає на штурм великі сили, але це не допомагає йому втілити свій план.

Зараз перед загарбниками стоїть завдання оточити сили ЗСУ у районі Лисичанська та Сєвєродонецька. Попри постійні бомбардування, обстріли та бої росіяни не наблизилися до втілення своєї мети.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти під покровом ночі здійснили черговий ракетний обстріл України. Два вибухи пролунали у Києві, на місці вже працюють відповідні служби. На Київщині та Миколаївщині вдалося збити три крилаті ракети росіян. Загроза повторних обстрілів досі існує – у Чорному морі є 5 російських суден, які оснащені крилатими ракетами.

Втрати російських окупантів у війні проти України вже сягнули 31 150. Також ЗСУ знищили дуже багато ворожої техніки.

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