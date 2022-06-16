У Сєвєродонецьку росіяни вдарили по "Склопластику" та колишньому заводу вимірів

Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Крім того, вони не припиняють обстріли самого міста. Під ворожу атаку потрапив "Склопластик", а також колишній завод вимірів.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що окупанти тиснуть на Сєвєродонецьк і Тошківку, а також спалюють села у Гірській і Попаснянській громадах.

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Ворог відіграється на цивільних

Російські військові продовжують застосовувати тактику спаленої землі. Ті населені пункти, які вони не змогли захопити за лічені дні, вони буквально перетворюють на руїни.

Оскільки загарбники недооцінили наших військових, то їм доводиться зазнавати поразок на окремих напрямках. Так, нашим ЗСУ вдалось відбити черговий штурм Тошківки. Її, зауважив Гайдай, ворог руйнує щоденно.

Б'є російське військо і по Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому й інших населених пунктах області. Наприклад, у самому лише Гірському за минулу добу ворог понищив 12 будинків.

Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область / Фото з телеграму Гайдая

Ворог вдарив по "Склопластику"

Сергій Гайдай додав, що російські загарбники відкрили вогонь по території підприємства "Склопластик". Крім того, під ворожу атаку потрапив колишній завод вимірів.

Глава ОВА нагадав, що на початку війни окупанти планували захопити Київ за лічені дні. Тепер же вони кидають усі свої зусилля на взяття під контроль Сєвєродонецька.

Він додав, що у місті зі 100 тисяч мешканців залишилось близько 10 тисяч. І воно, що підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, – ключова точка у системі оборони Луганщини.

У Сєвєродонецьку бої не вщухають

У ранковому зведенні Генштабу від 16 червня повідомили, що росіяни продовжують відкривати вогонь на Сєвєродонецькому напрямку. Вони б'ють з усього можливого озброєння по районах Білогорівки, Лисичанська, а також самого Сєвєродонецька.

Причому в останньому ворог намагається встановити повний контроль. Тож там досі точаться бої, а наші військові намагаються відбити ворожий штурм.

Вороже військо скорочується з кожним днем. Мовиться як про знищену техніку, так і про "двохсотих" і "трьохсотих" бійців країни-агресорки.

Окупанти не дорахуються майже 33 тисяч бійців

Нашим захисникам і захисниця від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 32 750 російських військових. Це приблизна цифра, яку вдалось підрахувати. Реальні ж втрати ворога можуть бути значно більшими, якщо враховувати активність ведення бойових дій на різних напрямках.

"Друга армія світу" стала ще й скромнішою на військову техніку. На її балансі на 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 РСЗВ, 97 одиниць ППО менше.

А ще нашим військовим вдалось перетворити на брухт 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 13 суден, 2485 автомобілів і автоцистерн і 55 одиниць спецтехніки.

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