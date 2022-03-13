У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків: є постраждалі

Через обстріли російської армії у Луганській області сьогодні горіли десятки житлових квартир. Йдеться зокрема про Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна.

Як повідомляє Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, тут палають десятки будинків, є постраждалі. При цьому точна кількість жертв не встановлена, оскільки рятувальники продовжують роботи.

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Що відомо про обстріли Луганщини

Через обстріли російської армії у Сєвєродонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор.

Гайдай повідомляє, що у Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід. У Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.

Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.

Як виглядає Луганщина після обстрілів / Фото телеграм-канал Сергій Гайдай

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