У Сєвєродонецьку ситуація вкрай загострена: росіяни нищать багатоповерхівки та "Азот"

Ситуація у Сєвєродонецьку на Луганщині вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та об'єкти заводів "Азот", "Склопластик".

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про наслідки обстрілів Луганщини. Останні дні ворог нещадно гатить по багатоповерхівкам та об'єктам промисловості.

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Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об'єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику",

– зазначив Гайдай.

Окупанти також зруйнували міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляли прилеглі селища Синецький та Павлоград. За словами Гайдай, щодня внаслідок обстрілів є загиблі, до яких через щільність ворожого вогню важко дістатися.

Росіяни обстрілюють приміщення "Азоту" / Фото Сергія Гайдая

Активні бойові дії 13 червня також були на напрямках:

Тошківка – Устинівка,

Оріхове – Золоте,

Комишуваха – Врубівка,

Василівка – Білогорівка,

Ниркове – Миколаївка.

Наслідки обстрілів селищ

Керівник Луганської ОВА зазначив, що внаслідок російських обстріли у Врубівці зруйновано 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – 7, у Гірському – 2.

Відомо про постраждалу – поранену жінку із Новодружеська госпіталізували до лікарні іншого регіону.

Росіяни обстрілюють багатоповерхівки на Луганщині / Фото телеграм Сергія Гайдая

Ворог здійснив підсилення

На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське,

– зазначив голова ОВА.

Зверніть увагу! Важкі бої точаться не лише за вулиці, а й за окремі багатоповерхівки. Росіянам вдалося взяти під контроль 70% території Сєвєродонецька. Водночас загрози оточення українських військових у Луганській області немає.

Актуально про ситуацію на Луганщині

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті тривають активні бойові дії.

Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька. Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи тактичних груп на захоплення Сєвєродонецька.

Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.

Російські військові мали завдання захопити Сєвєродонецьк ще до 1 червня. Коли це не вдалося, окупантам перенесли дедлайн на 10 червня. Однак тепер Кремль дав своїй армії час до 22 червня.

Водночас 13 червня у Генштабі повідомили, що у російської армії суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на Донбасі – техніки бракує, тож штурмові дії не мають значного успіху.

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