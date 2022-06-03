У Сєвєродонецьку тривають бої, на Півдні ворог хоче повернути втрачене: ситуація на фронті

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже 100 днів. Наразі найважча ситуація на Донбасі, а саме у Донецькій та Луганській областях.

На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення. Командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, погрожуючи місцевим жителям кримінальною відповідальністю.

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Окрім цього, за наявною інформацією, вороже командування хоче активізувати проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. Наразі вороги набирають та готують найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп. Переважно в диверсанти беруть жителів та колишніх мешканців Донецької й Луганської областей, які добре володіють українською мовою.

На Донбасі найважча ситуація у Сєвєродонецьку

На Донецькому напрямку найбільші зусилля окупанти зосередили в районі міста Сєверодонецьк. Вони вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста, прикриваючись артилерію. На жаль, на цьому напрямку Росія має частковий успіх, але українські захисники не здаються – активні бойові дії тривають.

Також ворог наступав у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, але безрезультатно, тож відійшов на раніше зайняті позиції. При цьому росіяни намагались взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

На Слов’янському напрямку ворог готувався відновити наступ і зосередив там угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Також окупанти намагались вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, успіху не мали.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Також росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Сіверському напрямку все відносно спокійно й ознак створення ударних угруповань немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також не проводив активних бойових дій.

Харківщину продовжують поливати вогнем

На Слобожанському напрямку противник намагається стримувати просування наших військ у напрямку Державного кордону. Окупанти завдавали удару по українських захисниках з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Наразі росіяни намагаються розвідати слабкі місця в обороні ЗСУ. Також росіяни посилюють угруповання та логістику постачання.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують тримати оборону та руйнувати цивільні об’єкти у Харкові. Нещодавно вони завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

Окупанти намагаються повернути втрачене на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються, а на окремих напрямках навіть намагаються повернути втрачені позиції. Зокрема агресори поливають позиції ЗСУ вогнем та активізували ведення повітряної розвідки.

Тим часом на Бессарабському напрямку все спокійно й без суттєвих змін. Наразі немає ознак того, що противник намагається йти там у наступ.

Ситуація в інших регіонах:

На Волинському та Поліському напрямках наразі немає ознак формування наступальних угруповань, втім з 1 червня на полігоні Вижловичі у Брестській області білоруси почали проводити заходи бойової підготовки.

Також досі зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Тим часом на Півночі ворог намагався уточнити розташування позицій українських військових та вів розвідку із застосуванням БпЛА в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

Також окупанти завдали ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області й обстріляли з мінометів населений пункт Михальчина Слобода Чернігівської області.

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