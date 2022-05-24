У Сєвєродонецьку за день 5 загиблих мирних: евакуювати вдалося лише двох

Росіяни продовжують шалено гатити по Сєвєродонецьку. Ворог не може прорватися у місто, тому вирішив зрівняти його із землею.

Російські окупанти продовжують спроби захопити усю територію Луганської області. Вони обстрілюють наші міста та не припиняють спроб штурму позицій наших героїв.

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Загиблі українці на Луганщині

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, впродовж доби 24 травня наслідок обстрілів та бомбардувань, які здійснюють російські окупанти, загинуло 5 мирних українців.

Рашисти продовжують гатити по Сєвєродонецьку з усієї можливої зброї, у місті практично немає безпечних ділянок. Двох українців вдалося евакуювати з Білогорівки.

Кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота. Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати,

– запевнив Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти роблять усе можливе, щоб повністю окупувати Луганську область. Їхні спроби штурму позицій наших захисників та захисниць зазнали невдач, тому вони вирішили просто рівняти із землею усе, що бачать.

За повідомленнями Сергія Гайдая, Сєвєродонецьк поступово перетворюється на Маріуполь – ворог гатить по місту з усієї можливої зброї. ЗСУ тримають оборону та не дають рашистам втілити їхні плани.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти почали вкидати у свій інформаційний простір повідомлення про те, що знижують темп наступу, нібито турбуючись про мирне населення. Насправді ж росіянам не вдається прорвати оборону ЗСУ, а шалені втрати змушують їх берегти залишки тих сил, що в них поки що є. Що стосується мирного населення, то вони обстрілюють українські міста з усієї можливої зброї, а на окупованих територіях чинять терор цивільних.

У Криму росіяни почали формувати резервні підрозділи. Вони готуються кинути на війну проти України свіже "гарматне м'ясо". Разом з тим очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що резерви рашистів не такі великі, як вони сподіваються, тому до кінця року на півострові вже може бути український прапор.

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