Сюди могли прибути 50 вбитих у Краматорську, – Кулеба відвідав центр з біженцями у Польщі
8 квітня 2022 , 19:49Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба 8 квітня відвідав центр для українських біженців у Польщі. Разом з міністром закордонних справ були його колеги зі Швеції, Польщі та Північної Македонії.
Дипломат з гіркотою зазначив, що серед цих біженців могли бути 50 вбитих українців у Краматорську. Однак росіяни не дозволи їм евакуюватися, а жорстоко вбили.
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Прикро знати, що сюди могли прибути і 50 евакуйованих, убитих російським ударом по Краматорську,
– наголосив Кулеба.
Він зазначив, що більшість українців у польському центрі для біженців, які приїхали за останні кілька днів, є мешканцями Донбасу.
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