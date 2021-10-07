"Сюрприз від осені напередодні вихідних": українців попередили про сильний вітер

В Україні на п'ятницю, 8 жовтня, прогнозують пориви вітру. Їхня швидкість може сягнути 15 – 20 метрів за секунду.

У південно-східній частині України оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Українцям рекомендують дотримуватися правил безпеки та не легковажити своєю безпекою.

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У Карпатах температура опустилась до "мінусів"

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що у Карпатах у четвер, 7 жовтня, вдарили морози. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилась до -2 градусів.

Окрім того, у ДСНС оголосили про жовтий рівень небезпеки через нічні заморозки. Вони накриють фактично усю територію України. Винятком стануть лише Закарпаття та Південь.

Загроза пожеж – також є

Окрім того, рятувальники попередили, що упродовж 7 – 9 жовтня у багатьох регіонах переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зокрема, в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У четвер, 7 жовтня, рятувальники також повідомили про штормовий вітер . Зокрема, у Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині.

Допис ДСНС України:

Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

8 жовтня у південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).