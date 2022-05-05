"Сюжет раптово закінчився": на фронті загинув журналіст і доброволець Олександр Махов

Журналіст та доброволець Олександр Махов загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Ще 24 лютого він заявив, що є ветераном та резервістом і йде на фронт.

Герой написав, що битиметься, скільки матиме сил. Останній допис Махова – 30 квітня. Тоді він розповів, що його впертий підрозділ ЗСУ відбив ворожу атаку під Ізюмом.

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У квітні Махову виповнилося 36 років. Цей день він зустрів на фронті. Герой наголосив, що перебуває у колі найвідважніших людей України.

За декілька днів до загибелі Махов розповів: його зачепило осколком. Герой поділився своєю світлиною та наголосив, що залишається у строю.

Зеленський про загибель Махова

Махов працював на телеканалах: "Дом", "Україна" та "Україна 24". Вів подкаст "Військкор". Також герой писав і знімав для фонду "Повернись живим".

Володимир Зеленський повідомив, що Махов загинув у боях під Ізюмом на Харківщині.

Президент заявив, що загиблий герой завжди був серед найсміливіших. Мав патріотичну та щиру позицію. Працював у найгарячіших точках та старався привезти сильний матеріал. Зокрема, під час пандемії COVID-19, не злякався та два тижні провів у Санжарах, куди привезли українців, яких евакуювали з Китаю. Окрім того, Махов став першим українським журналістом, який побував на нашій станції в Антарктиді.

Президент наголосив: як уродженець Луганщини, Махов по-особливому відчував, що значить ця війна.

Зеленський заявив: Владислав – син героя – має знати, що Росія відповість за смерть його батька. А перемогу для України, про яку мріяв Махов, обов'язково здобудуть.

"Сюжет раптово закінчився, світло згасло"

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя.

Віталій Дейнега – засновник фонду "Повернись живим" – розповів, що Махов був з тих, які здаються безсмертними. Ветеран, військкор, волонтер. Він мав надзвичайне почуття гумору та завжди був справжнім.

"Схоже що загинув миттєво, а значить нічого не відчув і не усвідомив. Просто його життя обірвалось, сюжет раптово закінчився, світло згасло", – заявив Дейнега.

Він також зауважив, що Махов не хотів би, аби за ним плакали. Герой хотів би, щоб боротьба за Україну та за його рідний Луганськ тривала.

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