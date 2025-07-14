Між СЗЧ і дезертирством є одна відмінність: адвокат указав на важливу деталь

Різниця між самовільним залишенням частини (СЗЧ) і дезертирством невелика, але є. Щодо СЗЧ також є нюанси – наприклад, між адміністративним і кримінальним правопорушенням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення ветерана, адвоката та керуючого адвокатським бюро Назара Олексюка в ефірі Українського радіо.

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Яка різниця між СЗЧ і дезертирством?

На запитання, чим відрізняється СЗЧ від дезертирства, адвокат відповів так: це практично одне й те саме.

Дезертирство відрізняється від СЗЧ тим, що СЗЧ – це коли просто залишають частину. А якщо це було вчинено, щоб взагалі ухилитися від військової служби, коли людина самовільно поїхала додому, сидить і не бажає повертатися, то це є дезертирство. Різниця у покаранні полягає в тому, що при СЗЧ більше трьох діб передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, а у випадку дезертирства – від 5 до 12 років. В обох випадках допускається порядок спрощеного повернення,

– розставив крапки над "і" Олексюк.

Також адвокат розповів про юридичні тонкощі.

"Самовільне залишення частини – це залишення частини або неповернення туди після відпустки, лікування, відрядження тощо. Якщо воно вчинене до трьох діб включно – це адміністративне правопорушення, якщо більше трьох діб – це кримінальне правопорушення. Тобто строк три доби розмежовує адміністративне і кримінальне правопорушення", – сказав він.

Наслідки не кримінально-правового характеру відрізняються залежно від того, коли СЗЧ було вчинено та коли його оформлювали. Тепер за особою, яка самовільно залишила частину, зберігають грошове забезпечення та вислугу, тобто її військова служба вже не призупиняється. Та якщо після завершення воєнного стану така особа не буде знайдена або не повернеться, її військову службу призупинять.

Зверніть увагу! До 30 серпня 2025 року діє спрощений порядок виходу із СЗЧ для тих, хто пішов до 10 травня включно і був у СЗЧ уперше.

А от якщо самовільно залишити військову частину на понад три доби, тоді наступає кримінальна відповідальність.

Назар Олексюк порадив військовим читати статут і робити все відповідно до нього.