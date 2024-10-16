СЗЧ і дезертирство: прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень з початку війни

Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року.

Про це пише Українська правда. На початку 2024 кількість випадків дизертирства збільшилась.

Дивіться також Виконуємо завдання на межі можливого, – комбат назвав велику проблему ЗСУ на фронті

Скільки кримінальних проваджень за фактом СЗЧ зафіксовано в Україні

Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора на запит журналістів, з січня 2022 до вересня 2024 року було зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за самовільне залишення військової частини або місця служби, з яких 2 592 справи закрито.

За аналогічний період зареєстровано 29 521 правопорушення за дезертирство, з яких закрито 414 справ.

За січень – вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року,

– говориться у повідомленні.

Скільки кримінальних проваджень за фактом СЗЧ зафіксовано в Україні / УП

Проте кількість судових вироків за статтями про службові злочини та дезертирство в десятки разів нижча за кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень:

у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766;

У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.

Нагадаємо, що Сергій Гнезділов, військовий та громадський активіст, самовільно залишив військову частину. Це викликало резонанс у суспільстві, адже вчинок військового став першим публічним СЗЧ.