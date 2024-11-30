Військові у СЗЧ: у Генштабі назвали кількість бійців, що повернулися назад на службу
За останній місяць до військових частин повернулися 6 тисяч військовослужбовців, які пішли у СЗЧ чи дезертували. Вони проходять процес оформлення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Зауважимо, що днями Зеленський підписав закон, що дозволяє військовим, які вперше пішли в СЗЧ або дезертирували, повернутися на службу без покарання.
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Яка ситуація з СЗЧ та новим законом
Так, джерело видання у Генштабі зауважило, що з введенням цього закону всі 6 тисяч військовослужбовців будуть повертатися у стрій військових частин.
Скільки ж військових, які досі лишають у СЗЧ, у Генштабі не озвучують. Однак там вказують, що кількість таких бійців є меншою, аніж зазначали ЗМІ.
Наразі вищезгадані 6 тисяч військових проходять процес оформлення. У Генштабі відзначають, що військові можуть повернутися із СЗЧ лише у визначені військові частини.
Усі воїни, які скоїли СЗЧ і захотіли повернутися на службу зможуть це зробити тільки у визначені військові частини. Це будуть батальйони резерву всіх армійських корпусів оперативних командувань,
– додало джерело.
Як пояснив представник Генштабу, командир військової частини не має право відмовити воїну, який туди повертається. Він має однозначно зарахувати бійця у списки батальйону. Надалі визначені посадові особи ухвалюватимуть рішення, "враховуючи бажання військовослужбовця, куди він повернеться на службу".