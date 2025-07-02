Що таке СЗЧ: яка передбачена відповідальність та стаття за СЗЧ

Про СЗЧ почали частіше говорити в українському суспільстві у воєнний час, коли військові можуть порушувати дисципліну й за це вже передбачена кримінальна відповідальність.

Що таке СЗЧ: визначення та загальні поняття

СЗЧ – це самовільне залишення частини або місця служби військовослужбовцем.

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Щоб зрозуміти, коли настає СЗЧ, варто усвідомлювати, що керівництво має підстави підозрювати порушення, якщо боєць покинув місце служби або не з'явився вчасно без дозволу чи розпорядження.

Проте не завжди відсутність військового чи його неявка вказує на СЗЧ, адже на це можуть бути поважні причини.

Юридичне визначення СЗЧ та його місце в законодавстві України

У мирний час відповідальність за порушення військової дисципліни в Україні регулює стаття 172-11 "Самовільне залишення військової частини або місця служби" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає, що військовий може отримати штраф або арешт з утриманням на гауптвахті.

У грудні 2022 року, на десятий місяць повномасштабної війни Росії з Україною, нардепи проголосували за посилення кримінальної відповідальності за військові злочини військовослужбовців. Зокрема, тоді закон №8271:

забрав можливість враховувати пом'якшувальні обставини;

посилив покарання за невиконання наказу – з 3 – 7 років позбавлення волі до 5 – 8;

посилив кримінальну відповідальність за самовільне залишення місця служби (від 5 до 10 років), бо раніше вона стосувалась не всіх військовослужбовців.

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни, згідно з якими після першого самовільного залишення частини боєць може уникнути відповідальності, добровільно повернувшись на службу. Для цього потрібно, щоб військова частина погодила повернення. Тоді згоду передають прокурору і він може клопотати перед судом про звільнення бійця від криміналу.

СЗЧ та дезертирство у воєнний час передбачає кримінальну відповідальність та відрізняється тим, що останнє є умисним залишенням частини чи місця служби з наміром ухилитися від неї. Відповідальність за дезертирство, згідно зі статтею 408 ККУ, більша – від 5 до 12 років, порівняно з 5 – 10 роками за СЗЧ.

Коли настає СЗЧ: підстави та типові ситуації

Відповідальність за СЗЧ можлива, коли військовослужбовець не з'явився вчасно на службу без поважних причин в бойовій обстановці або понад 3 доби – в умовах воєнного стану. Також після призначення чи переведення, відпустки, відрядження чи лікування.

Найвідомішим випадком з СЗЧ є ситуація Сергія Гнезділова, який публічно заявив, що пішов з війська, щоб привернути увагу до чітких термінів служби. Після розголосу на суді адвокатка подала клопотання про повернення військового до частини та звільнення його від кримінальної відповідальності. Суд задовольнив клопотання і боєць повернувся на службу оператором БпЛА.

Інший відомий випадок, коли 187 батальйон залишив позиції під Вугледаром, а їхній командир Ігор Гриб загинув або міг вчинити самогубство.

Достеменно не відомо, скільки військових могли піти в СЗЧ під час воєнного стану. Офіс Генпрокурора повідомляв, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ і орієнтовно 30 тисяч щодо дезертирства.

У січні 2025 року Володимир Зеленський визнав, що протягом 2024 кількість СЗЧ зросла.

У березні 2025 ДБР заявило, що з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулося майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.

Види СЗЧ та їх особливості

Законодавство передбачає, що правопорушення настає відразу, якщо військовий пішов зі служби в умовах бойової обстановки.

Юристи умовно ділять самовільне залишення частини на декілька видів:

короткострокове – протягом декількох діб;

довгострокове – понад 3 доби;

у бойовій обстановці – якщо пішов та поставив під загрозу товаришів по службі;

зі зброєю – особливо небезпечне, адже захисник може використати її в незаконних цілях.

Часто військових та цивільних цікавить, як дізнатися, чи людина знаходиться в СЗЧ. Перевірити це можна декількома способами. Зокрема:

звернутись до ТЦК та СП;

надіслати адвокатський запит до військової частини, в якій служив військовий, з вимогою надати актуальну інформацію про статус військовослужбовця;

надіслати адвокатський запит у Військову службу правопорядку Збройних Сил України (ВСП ЗСУ) або до Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб отримати від них відомості із ЄРДР.

Відповідальність за СЗЧ: дисциплінарна та кримінальна

Покарання за СЗЧ може бути адміністративне чи кримінальне. Простими словами, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу передбачена тільки у мирний час.

Щоб розуміти, що буде за СЗЧ у військовий час, варто ознайомитись з кримінальним кодексом. Він передбачає кримінальну відповідальність за статтею 407 (СЗЧ) чи 408 (дезертирство). Зокрема, частина 5 статті 407 передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

У Міноборони наголошують, що у випадку, якщо порушення відбулось до 3 діб, то кримінальна відповідальність за СЗЧ не передбачена. Такий військовий може повернутись у свою частину і йому відновлять виплати та забезпечення.

Як фіксується та розслідується СЗЧ

Якщо командир немає даних про причини залишення чи нез'явлення військовослужбовця, то він доповідає про факт командуванню та органу ВСП усно. Далі подає письмову доповідь та може призначити службове розслідування.

Якщо військовий перебуває у СЗЧ понад 3 доби, то поліція вносить дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР), як цього вимагає закон.

Далі такого військового затримують і йому обирають запобіжний захід. Обвинувальний акт щодо нього направляють в суд, який і виносить вирок. Щоб розуміти, скільки дають за СЗЧ у військовий час, варто враховувати низку факторів у кожному конкретному випадку. Проте ККУ передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

Обставини, що виключають відповідальність за СЗЧ

Не у всіх випадках за порушення під час війни передбачена кримінальна відповідальність. Адже підстави СЗЧ можуть бути різними.

Щоб уникнути покарання за СЗЧ у військовий час, боєць має показати документи, які виправдовують його відсутність. Ними, згідно зі статтею 66 ККУ, можуть бути:

важкий стан здоров'я – загострення хронічних хвороб, тяжкі поранення, психологічні розлади;

серйозні сімейні обставини – важка хвороба, критичний стан когось з членів сім'ї, важка хвороба родича, що вимагає постійного догляду, малолітні діти, які залишилися без іншого годувальника;

надзвичайні ситуації – немає зв'язку під час боїв, немає змоги повернутись через транспортні обмеження чи оточення, утримання чи загрозу життю, пожежу, стихійне лихо.

СЗЧ у воєнний час: особливості та зміни законодавства

Верховна Рада у січні 2025 року продовжила закон 12095 від листопада 2024 року. Він дозволяв до 1 березня повернутись на службу тим бійцям, які самовільно залишили частину або дезертирували.

Вже 30 квітня 2025 року Рада підтримала законопроєкт 13177 про продовження терміну спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Бійці можуть повернутись до 30 серпня 2025 року.

Висновки та поради військовослужбовцям

Якщо військовослужбовець пішов у СЗЧ на понад 3 дні, то правоохоронні органи за фактом скоєння правопорушення вносять відомості до ЄРДР.

Якщо боєць пішов після 10 травня 2025 року та прагне повернутись на службу, то Міноборони пояснює, що він повинен:

особисто письмово звернутись до командира частини чи батальйону резерву, щоб отримати письмову згоду на службу;

зачекати поки проведуть розслідування кримінального провадження та суд на підставі клопотання прокурора винесе рішення;

надати командиру рішення суду та повернутись на службу.

Наслідки для військового не наступають тільки тоді, коли після першого СЗЧ командир письмово дав дозвіл і боєць повернувся на службу. Якщо це друге порушення, то кримінальної відповідальності не уникнути.

До речі, з 18 грудня 2024 року військовослужбовець, який пішов в СЗЧ до 10 травня 2025 року, та хоче повернутись, може подати рапорт через застосунок Армія+. Його отримає Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ. Вони взаємодіють з військовим, перевіряють та уточнюють його дані та документи. Далі комунікують з командуванням батальйону резерву, в який й направляють бійця.

Після підтвердження в Армія+ військовослужбовець має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП, отримати припис та відбути до резервної частини.

У Міноборони кажуть, що після поновлення можна подати рапорт на зміну місця служби.