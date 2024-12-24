Веніславський відповів, чи правда, що кількість випадків СЗЧ в Україні перевищує 100 тисяч

На сайті генпрокуратури вказували інформацію про понад 95 тисяч розпочатих кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства з початку повномасштабної війни і до сьогодні. Втім, у раді таку кількість випадків заперечують.

З цього приводу в етері Radio NV висловився народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал.

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Що сказав Веніславський про СЗЧ

У нардепа запитали, чи знає він офіційну статистику випадків самовільного залишення військової частини, яка, за словами журналістів, сягає орієнтовно 200 тисяч, і це лише кількість зареєстрованих випадків. Однак Веніславський назвав такі цифри не зовсім коректними.

По-перше, значно менше. По-друге, йдеться не про провадження, а про випадки, кількість військовослужбовців, що залишили військові частини. Це питання достатньо гостре, але пов’язано з тим, про що ми з вами говоримо: якість роботи ТЦК і СП,

– заявив він.

За його словами, у його розпорядженні є інформація, яку доводить керівництво ЗСУ з цього приводу в закритому режимі, проте, як зауважив парламентар, він не може її розголошувати, оскільки це буде вважатися порушенням законодавства. Втім, він запевнив, що кількість є значно меншою.

"Наявність провадження не означає, що громадянин до цього часу перебуває в СЗЧ. Він міг повернутись і продовжувати службу, але кримінальні провадження тривають. Тому точної цифри в Офісі генпрокурора точно немає такої, як ви говорите, але більш-менш точна цифра є в військового командування. Вони нам озвучують її в закритому режимі, і це менше, ніж 100 тисяч", – резюмував Веніславський.