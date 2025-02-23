Росії завтра будуть потрібні країни Східної Європи, а потім і Центральної Азії, – голова СЗР

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Україні відомі плани Росії стосовно нашої держави та інших країн, оскільки є розуміння внутрішніх процесів країни-агресорки.

За його словами, наразі нашій державі відомі плани противника до щонайменше 2030 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Які плани у Росії щодо інших держав

Олег Іващенко заявив про повне об'єктивне розуміння усіх планів та процесів, які відбуваються всередині Росії. Він розповів, що відомі усі наміри ворога стосовно України та іноземних держав.

Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім уже і країни Центральної Азії,

– заявив він.

За його словами, розвідка вивчила та продовжує з'ясовувати сильні та слабкі сторони противника. Керівник Служби зовнішньої розвідки також розповів про дані щодо планів Росії щонайменше до 2030 року.

Водночас додаткових деталей з цього приводу він не вказав. Іващенко також наголосив, що Путін не планує зупинятися в Україні та не прагне досягнення миру або будь-якої потенційної угоди.

До слова, за даними NBC News, американська розвідка також не бачить свідчень того, що Путін, попри значні втрати на фронті. відмовився від планів з захоплення усієї території України.