Таджик відбив дівчину в російського військового, поки він перебуває в полоні: епічне відео

Російські полонені отримують максимально людяне ставлення від наших військових. Натомість вдома їх не завжди чекають матері та кохані.

Полонений російський окупант попросив зателефонувати дівчині, щоб повідомити, що з ним усе гаразд. Його очікував не надто приємний сюрприз.

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Зрада коханої

Дівчина Даша була рада почути голос свого хлопця та дізнатися, що з ним все гаразд. От лише розповіла вона, певно, забагато.

А знаєш, з ким я тут? З Тагаєвим,

– повідомила вона полоненому.

Як з'ясувалося, Тагаєв – це таджик, з яким полонений був в одному взводі. Той теж отримав поранення, але якимось чином опинився у Росії, біля Самари, де живе полонений.

Дашо, ти дурепа? Не зустрічайся з ним більше,

– попросив полонений свою дівчину.

За його словами, він добре знає, на що здатен Тагаєв, тому новина про те, що він біля його дівчини, приємною не стала.

Полонений окупант дізнається "радісну" новину: відео

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