Таджикистан та Киргизстан відправляють своїх військових в Казахстан

Парламенти Таджикистану та Киргизстану одобрили введення своїх військ в Казахстан. В ОДКБ заявили, що сумарна кількість солдатів, яких відправили на прохання Касима-Жомарта Токаєва, становить близько 2 500.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон напередодні провів телефонну розмову з Касимом-Жомартом Токаєвим. Водночас речник президента Киргизстану Садира Жапарова заявив, що їхніх військових не залучатимуть для боротьби з протестувальниками, а для охорони об'єктів критичної інфраструктури.

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Скільки військових відправляють в Казахстан

У Таджикистані кількість військових, яких відправлять в Казахстан, не уточнили. Водночас в Киргизстані назвали точні цифри.

З Бішкеку до Казахстану поїдуть 150 військових, 8 одиниць бронетехніки та 11 одиниць автомобільної техніки.

Загалом, за даними "Казінформ", до Казахстану прибули вже 2 500 військових сил Організації Договору колективної безпеки.

У МЗС Казахстану заявили, що усіх військових ОДКБ відправили в Алмати.

Аеропорт повністю взяли під контроль

У російському Міноборони, попри заяви ОДКБ про виключно охоронну місію військ, розповіли про взяття аеропорту в Алмати під повний контроль.

До повної зачистки летовища, крім казахських силовиків, задіяли і російських військових.

Миротворці Росії разом із правоохоронними органами Казахстану взяли під повний контроль аеропорт Алмати,

– заявили в Міноборони Кремля.

Введення військ в Казахстан: головне

З 3 січня 2022 року в Казахстані тривають масові протести. На фоні їх загострення президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія і Казахстан) з проханням ввести війська.

Того ж вечора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Радбез ОДКБ погодився ввести війська в Казахстан.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

Більше про введення російських військ до Казахстану в нашому сюжеті: дивіться відео